Unfall

Auto landet in Hühnergehege

Eine Frau verliert in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen - und plötzlich herrscht Chaos im Hühnerstall.

Der Wagen durchbrach laut Polizei einen Zaun. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der Wagen durchbrach laut Polizei einen Zaun. (Symbolbild)

Pfullendorf (dpa/lsw) - Eine Frau ist mit ihrem Auto in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) von der Straße abgekommen und in einem Hühnerstall gelandet. Die 28-jährige Fahrerin verlor am Freitagmittag in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen durchbrach einen Zaun und landete in dem Gehege. Die Frau und die in Aufregung versetzten Hühner kamen den Angaben nach mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

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