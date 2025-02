Auto mit fünf Insassen fährt auf A3 gegen Sperranhänger

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein mit fünf Personen besetztes Auto ist auf der A3 gegen einen Sperranhänger geprallt. Der 54-jährige Fahrer war in Richtung Frankfurt unterwegs und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Raunheim verlassen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er den an einen Laster gekoppelten Sperranhänger, der zur Sicherung einer Baustelle aufgestellt worden war, zu spät gesehen.