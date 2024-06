Auto prallt auf oberirdisch fahrende U-Bahn: Zwei Verletzte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß mit einer oberirdisch fahrenden U-Bahn am Freitag in Frankfurt sind die beiden Insassen eines Autos verletzt worden. Die Bahn entgleiste. Die Frau und der Mann, die im Auto saßen, kamen laut Polizei in ein Krankenhaus. Ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen. Ursache und Schadenshöhe des Unfalls im Stadtteil Dornbusch waren der Polizei zufolge zunächst unklar. Die beteiligte U-Bahn fährt auf ihrer Linie sowohl unter- als auch zeitweise oberirdisch.