Auto prallt bei Überholmanöver gegen Traktor
Ein Autofahrer setzt zum Überholen an. Kurz darauf kommt es auf einer Landstraße zum Zusammenstoß mit einem Traktor.
Heidenheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor auf der Landesstraße 1164 im Landkreis Heidenheim sind zwei Menschen verletzt worden. Beim Überholen eines Traktors kam es nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Nachmittag zum Zusammenstoß. Eine Beifahrerin wurde in dem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die Landesstraße musste für die Rettungsarbeiten und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.