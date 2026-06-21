Autofahrer bei Überholmanöver lebensgefährlich verletzt
Der Mann übersieht einen Traktor im Gegenverkehr und weicht aus. Die Fahrt im Grünstreifen endet dramatisch.
Grabenstetten (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Überholmanöver bei Grabenstetten (Kreis Reutlingen) lebensgefährlich verletzt worden. Der 76-Jährige soll laut Polizei beim Überholen einen Traktor übersehen haben, der auf der Gegenfahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Autofahrer in den Grünstreifen ausgewichen. Dabei habe er ein Wegweiserschild überfahren, das gegen das Auto eines 29-Jährigen geschleudert wurde, der hinter dem Traktor fuhr.
Der Wagen des 76-Jährigen sei schließlich mit einem Erdwall kollidiert und stehengeblieben. Der Mann wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.
Am Wagen des 29-Jährigen wurde eine Fensterscheibe durch das umherfliegende Schild beschädigt. Der 62-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.