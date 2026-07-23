Überholvorgang endet für Autofahrer lebensgefährlich

Illingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf einer Bundesstraße bei Illingen (Enzkreis) lebensgefährlich verletzt worden, nachdem er einem Auto im Überholvorgang ausgewichen war. Ein 46-Jähriger kam aus der anderen Richtung und habe zwei vor ihm fahrende Autos überholt. Dazu fuhr er auf die Gegenfahrbahn. Der Verunglückte wich dem Auto aus, fuhr in den Grünstreifen und kam ins Schleudern. Dabei prallte das Auto des 50-Jährigen in die Seite eines Wohnmobils, wie die Polizei mitteilte.