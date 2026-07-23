Unfälle

Überholvorgang endet für Autofahrer lebensgefährlich

Ein Überholmanöver auf der Bundesstraße im Enzkreis endet dramatisch: Ein Autofahrer versucht auszuweichen, prallt gegen ein Wohnmobil und schwebt nun in Lebensgefahr.

Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)

Illingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf einer Bundesstraße bei Illingen (Enzkreis) lebensgefährlich verletzt worden, nachdem er einem Auto im Überholvorgang ausgewichen war. Ein 46-Jähriger kam aus der anderen Richtung und habe zwei vor ihm fahrende Autos überholt. Dazu fuhr er auf die Gegenfahrbahn. Der Verunglückte wich dem Auto aus, fuhr in den Grünstreifen und kam ins Schleudern. Dabei prallte das Auto des 50-Jährigen in die Seite eines Wohnmobils, wie die Polizei mitteilte.

Die 45-jährige Fahrerin des Wohnmobils wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik. Ein Rettungshubschrauber brachte den 50-Jährigen mit seinen lebensgefährlichen Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Straße war noch am Nachmittag voll gesperrt.

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