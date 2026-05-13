Überholmanöver endet in Schlägerei auf der Straße

Neu-Ulm (dpa) - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Schlägerei auf der Fahrbahn einer Kreuzung in Neu-Ulm gestoppt. Zwei Frauen waren demnach nach einem Überholmanöver aneinandergeraten. Die Beamten seien eigentlich auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, hieß es.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Wagen von Ulm nach Neu-Ulm, um sich mit Freunden zu treffen. Im Wagen hinter ihr seien Freunde der Frau gefahren. In einem dritten Auto saßen laut Polizei ihr 21 Jahre alter Ex-Freund und dessen 19-jährige Freundin.

Fahrerin soll die andere beim Überholen geschnitten haben

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Die 19-Jährige soll die 22-Jährige mit dem Auto überholt und geschnitten haben. Aus einer verbalen Auseinandersetzung an der Kreuzung habe sich dann ein handfester Streit entwickelt. Die beiden Frauen sollen sich geschlagen haben.