Eskalation in Neu-Ulm

Überholmanöver endet in Schlägerei auf der Straße

Eine verbale Auseinandersetzung nach einem Überholvorgang eskaliert: Drei Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Ablauf des Streits.

Die Polizisten lösten die Streit auf der Fahrbahn auf. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizisten lösten die Streit auf der Fahrbahn auf. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Schlägerei auf der Fahrbahn einer Kreuzung in Neu-Ulm gestoppt. Zwei Frauen waren demnach nach einem Überholmanöver aneinandergeraten. Die Beamten seien eigentlich auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, hieß es. 

Bild

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Wagen von Ulm nach Neu-Ulm, um sich mit Freunden zu treffen. Im Wagen hinter ihr seien Freunde der Frau gefahren. In einem dritten Auto saßen laut Polizei ihr 21 Jahre alter Ex-Freund und dessen 19-jährige Freundin. 

Fahrerin soll die andere beim Überholen geschnitten haben

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die 19-Jährige soll die 22-Jährige mit dem Auto überholt und geschnitten haben. Aus einer verbalen Auseinandersetzung an der Kreuzung habe sich dann ein handfester Streit entwickelt. Die beiden Frauen sollen sich geschlagen haben. 

Bild

Der 21-Jährige soll seine Ex-Freundin zudem über den Asphalt gezogen und ihr zwei Faustschläge gegen den Kopf versetzt haben. Die Beteiligten wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und suchten selbstständig einen Arzt auf. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Auseinandersetzung eskaliert – Mann mit Messer verletzt
Messerangriff

Mannheim: Auseinandersetzung eskaliert – Mann mit Messer verletzt

Unbekannte haben bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in Mannheim einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt.

16.04.2026

Mann bei Schlägerei mit Glaskrug verletzt
Kriminalität

Mann bei Schlägerei mit Glaskrug verletzt

Ein Streit in einer Kneipe eskaliert, als ein Kneipenbesucher eine Frau ohrfeigt. Dabei wird ein Glaskrug zu einer Waffe.

07.12.2025

Zwei Personen bei missglücktem Überholvorgang verletzt
Unfälle

Zwei Personen bei missglücktem Überholvorgang verletzt

Nach einem Überholvorgang auf der B521 sucht die Polizei einen Fahrer, der sich vom Unfallort entfernt hat. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

15.11.2025

Party eskaliert: Schlägerei mit ungeladenen Gästen
Gefährliche Körperverletzung

Party eskaliert: Schlägerei mit ungeladenen Gästen

Mindestens zehn uneingeladene Gäste tauchen auf einer Geburtstagsfeier in Ulm auf. Als die unerwünschten Besucher nicht gehen wollen, entwickelt sich eine Schlägerei.

19.10.2025

Schlägerei auf der Sulzbacher Kerwe
Weinheim

Schlägerei auf der Sulzbacher Kerwe

Im Weinheimer Ortsteil Sulzbach wird seit Freitag die Krabbe-Kerwe gefeiert. Am Samstagabend gerieten dort zwei Gruppen in Streit. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

28.07.2024