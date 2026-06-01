Unfall auf B30

Zwei Verletzte nach Überholmanöver auf Bundesstraße

Ein Überholvorgang geht schief: Beide beteiligten Autos prallen gegen Schutzleitplanken und es gibt Verletzte.

Die Polizei sperrte die Straße für die Unfallaufnahme. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sperrte die Straße für die Unfallaufnahme. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 30 bei Ravensburg sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 49-Jähriger wollte mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug überholen, als es nach Polizeiangaben zum Zusammenstoß der beiden Wagen kam. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern und prallten gegen Schutzplanken. Der 30 Jahre alte Fahrer des überholten Autos wurde leicht verletzt, sein 29-jähriger Beifahrer schwer. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste für rund drei Stunden gesperrt werden.

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