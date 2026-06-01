Zwei Verletzte nach Überholmanöver auf Bundesstraße

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 30 bei Ravensburg sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 49-Jähriger wollte mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug überholen, als es nach Polizeiangaben zum Zusammenstoß der beiden Wagen kam. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern und prallten gegen Schutzplanken. Der 30 Jahre alte Fahrer des überholten Autos wurde leicht verletzt, sein 29-jähriger Beifahrer schwer. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste für rund drei Stunden gesperrt werden.