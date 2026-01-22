Bild
Rettungseinsatz

B311 nach Unfall bei Meßkirch voll gesperrt

Nach einem Unfall mit drei Autos auf der B311 bei Meßkirch wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Straße ist voll gesperrt.

Auf der B311 bei Meßkirch ist es zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Auf der B311 bei Meßkirch ist es zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild)

Meßkirch (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 311 bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) sind nach aktuellem Kenntnisstand zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Mittag während eines Überholvorgangs, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Insgesamt waren drei Autos beteiligt.

Die betroffene Bundesstraße war am frühen Mittag zwischen Meßkirch und Heudorf voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei gab es zudem weitere Leichtverletzte. Zu den genauen Umständen des Unfalls machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben.

