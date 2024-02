Unfall auf Bundesstraße: Ein Toter und eine Schwerverletzte

Kelsterbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall am Mittwochabend ist ein 51-Jähriger gestorben, eine 27-Jährige wurde schwer verletzt. Der Mann habe auf einer Bundesstraße zwischen Kelsterbach und Raunheim (Kreis Groß-Gerau) bei einem Überholmanöver das Auto der Frau übersehen, teilte die Polizei mit. Durch den Frontalzusammenstoß erlitt der 51-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.