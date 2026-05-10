Auto prallt gegen Baum: Fahrer und Beifahrer schwer verletzt
Am späten Abend kommt ein 18-Jähriger im Vogelsberg mit seinem Auto in einer Kurve plötzlich von der Fahrbahn ab. Die Folgen für ihn und seinen Beifahrer sind erheblich.
Mücke (dpa/lhe) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist im Vogelsbergkreis ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Bundesstraße 49 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte, wurden der 18-Jährige und sein Beifahrer bei dem Zusammenstoß am Samstagabend in der Gemeinde Mücke schwer verletzt.
Der Fahrer sei eingeklemmt gewesen und habe von Rettungskräften befreit werden müssen, hieß es. Der Beifahrer konnte den Wagen noch selbstständig verlassen. Um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B49 war für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt.