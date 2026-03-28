Auto prallt gegen Baum – Zwei Jugendliche schwer verletzt
Mit 1,1 Promille am Steuer: Ein 17-Jähriger und sein Beifahrer erleiden bei einem Unfall in Rodgau mit einem nicht zugelassenen Auto schwere Verletzungen.
Rodgau (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem nicht zugelassenen Auto sind zwei Jugendliche in Rodgau (Landkreis Offenbach) schwer verletzt worden. Der 17-jährige Fahrer verlor nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen in einer Kurve auf einem Feldweg im Stadtteil Jügesheim die Kontrolle über das Fahrzeug.
Das Auto, das «einem Bastelprojekt für Heimwerker» geglichen habe, sei gegen einen Baum geprallt, hieß es. Der Fahrer und ein 18 Jahre alter Beifahrer seien mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik gebracht worden.
Ein Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von 1,1 Promille. Laut einem Polizeisprecher hatte der junge Mann zwar einen Führerschein, hätte aber bis zu seiner Volljährigkeit nicht allein mit dem Auto unterwegs sein dürfen. Ihn erwarte unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.