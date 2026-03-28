Fahrzeug nicht zugelassen

Auto prallt gegen Baum – Zwei Jugendliche schwer verletzt

Mit 1,1 Promille am Steuer: Ein 17-Jähriger und sein Beifahrer erleiden bei einem Unfall in Rodgau mit einem nicht zugelassenen Auto schwere Verletzungen.

Mit einem nicht zugelassenen Auto prallt ein 17-Jähriger in Rodgau gegen einen Baum. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Mit einem nicht zugelassenen Auto prallt ein 17-Jähriger in Rodgau gegen einen Baum. (Symbolbild)

Rodgau (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem nicht zugelassenen Auto sind zwei Jugendliche in Rodgau (Landkreis Offenbach) schwer verletzt worden. Der 17-jährige Fahrer verlor nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen in einer Kurve auf einem Feldweg im Stadtteil Jügesheim die Kontrolle über das Fahrzeug. 

Das Auto, das «einem Bastelprojekt für Heimwerker» geglichen habe, sei gegen einen Baum geprallt, hieß es. Der Fahrer und ein 18 Jahre alter Beifahrer seien mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik gebracht worden.

Ein Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von 1,1 Promille. Laut einem Polizeisprecher hatte der junge Mann zwar einen Führerschein, hätte aber bis zu seiner Volljährigkeit nicht allein mit dem Auto unterwegs sein dürfen. Ihn erwarte unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

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