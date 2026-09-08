Bundesstraße 27

Auto prallt gegen Betonwand – Fahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Auto schleudert über die B27 und kracht gegen eine Leitwand. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Tamm (dpa/lsw) - Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Tamm (Landkreis Ludwigsburg) tödlich verunglückt. Der Rettungsdienst brachte ihn nach dem Unfall ins Krankenhaus, dort starb er jedoch kurz darauf, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge kam der 76-Jährige am Montag aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallte zunächst gegen die Schutzplanke und schleuderte anschließend über die Fahrbahn. Dabei stieß das Auto auch gegen die Betonleitwand. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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