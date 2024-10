Auto prallt gegen Hauswand - Fahrer stirbt in Klinik

Immenhausen (dpa/lhe) - Ein 84-jähriger Mann ist nach einem Autounfall in Immenhausen (Landkreis Kassel) im Krankenhaus gestorben. Das Auto stieß nach Polizeiangaben zunächst gegen eine Hauswand, kollidierte danach mit einem Einfahrtstor und kam an einer weiteren Hauswand zum Stehen. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Laut Polizei hatte der Fahrer vor dem Unfall am Freitag mutmaßlich einen medizinischen Notfall erlitten.