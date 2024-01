Transporterfahrer prallt gegen Hauswand und stirbt

Höchst (dpa/lhe) - Ein Transporterfahrer ist in Höchst im Odenwald gegen eine Hauswand geprallt und hat tödliche Verletzungen erlitten. Nach dem Unfall am vergangenen Mittwoch sei der 35-Jährige zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Am Wochenende sei er dort an seinen Verletzungen gestorben. Er sei am Mittwoch talabwärts gefahren und im Bereich einer Kurve gegen die Hauswand geprallt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte möglicherweise eine medizinische Ursache bei dem Fahrer zu dem Unfall geführt haben.