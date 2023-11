Motorrad prallt gegen Bismarckturm - Fahrer stirbt

Hanau (dpa/lhe) - Ein 51-Jähriger ist mit seinem Motorrad gegen den Bismarckturm in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) geprallt und gestorben. Er sei am Samstagmorgen an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Abend mit. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, wie es hieß. Das Fahrzeug sei komplett zerstört und der Bismarckturm beschädigt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf 12 500 Euro.