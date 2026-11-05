Auto prallt gegen Stützpfeiler - Wohnhaus evakuiert
Ein 59-Jähriger kommt in Leinfelden-Echterdingen von der Straße ab und landet in einer Hofeinfahrt. Dabei erfasst er auch den Stützpfeiler eines Hauses. Ist das Gebäude noch standfest?
Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Ein 59-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Esslingen mit seinem Auto gegen den Stützpfeiler eines Wohngebäudes gefahren. Nach Polizeiangaben wurde der Mann bei dem Unfall am Mittag in Leinfelden-Echterdingen leicht verletzt.
Der 59-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in eine Hofeinfahrt gefahren und dort mit dem Stützpfeiler kollidierte. Weil der Pfeiler dabei aus der Verankerung gerissen wurde, wurde das Haus vorsorglich evakuiert, hieß es.
Das Gebäude werde derzeit vor Ort von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk gesichert. Die Straße ist aktuell gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 100.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt, die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.