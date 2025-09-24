Hoher Sachschaden Heidelberg: Auto kollidiert mit Pfeiler - Fahrerin leicht verletzt Eine 46-Jährige übersah beim Abbiegen einen Pfeiler. Sie wurde dabei leicht verletzt. 24.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marco Schilling Beim Einfahren in ein Parkhaus kollidierte eine Autofahrerin mit einem Pfeiler. (Symbolfoto) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Hoher Sachschaden Schwerer Unfall an A5-Auffahrt bei Hemsbach - Feuerwehr befreit Fahrerin aus Auto Eine schwer verletzte Person und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag zwischen Hüttenfeld und Hemsbach ereignet hat. 21.09.2025 Beim Abbiegen übersehen Mannheim: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrerin verletzt Beim Abbiegen übersieht eine 86-jährige Toyotafahrerin in Mannheim eine E-Bike-Fahrerin, die durch den Zusammenstoß verletzt wird. 02.09.2025 Blaulicht Heidelberg: Autofahrerin nimmt Radfahrerin Vorfahrt - 15-Jährige verletzt Die 39-jährige VW-Fahrerin übersah die 15-jährige Radfahrerin an einer Kreuzung. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. 07.05.2025 Blaulicht Heidelberg: Verletzter Radfahrer nach Unfall auf Czernyring Beim Abbiegen übersah eine Audi-Fahrerin den Radfahrer. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfalluntersuchungen aufgenommen. 04.04.2025 Blaulicht Heidelberg: Acht Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall mit Bus Ein Bus ist in Heidelberg mit einem Auto kollidiert. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. 07.02.2025