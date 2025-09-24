Hoher Sachschaden

Heidelberg: Auto kollidiert mit Pfeiler - Fahrerin leicht verletzt

Eine 46-Jährige übersah beim Abbiegen einen Pfeiler. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Beim Einfahren in ein Parkhaus kollidierte eine Autofahrerin mit einem Pfeiler. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
Beim Einfahren in ein Parkhaus kollidierte eine Autofahrerin mit einem Pfeiler. (Symbolfoto)
