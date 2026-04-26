Verkehr

Auto rast in Garten – spielende Kinder bleiben unverletzt

Mit voller Wucht durchbricht ein Auto im Kreis Schwäbisch Hall eine Leitplanke und landet mitten in einem Garten – nur Meter von spielenden Kindern entfernt. Was hinter dem Crash steckt.

Ein Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Ilshofen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) sind mehrere Kinder mit dem Schrecken davongekommen. Ein Auto sei bis zu dem Garten geschleudert worden, in dem sie spielten, teilte die Polizei mit. 

Der 18 Jahre alte Fahrer, der mutmaßlich unter Einfluss von Rauschmitteln stand, sei schwer verletzt worden. Er habe vermutlich wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann habe die Leitplanke durchbrochen und sei dann eine Böschung heruntergeschleudert worden. Das Auto sei schließlich nach rund 20 Metern in dem Garten liegen geblieben, in dem zu diesem Zeitpunkt die Kinder spielten. 

Von den Kindern sei keines verletzt worden. Der 18-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Linienbus durchbricht Leitplanke bei Erlensee
Unfälle

Linienbus durchbricht Leitplanke bei Erlensee

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, durchbricht ein Linienbus bei Erlensee eine Leitplanke. Zwei Menschen erleiden ein Schleudertrauma, im Schulbus bleibt es bei einem Schrecken.

22.04.2026

17-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Schwäbisch Hall
Unfall

17-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Schwäbisch Hall

Vier junge Menschen verunglücken, als ihr Auto von der Straße abkommt. Eine 17-Jährige stirbt, eine weitere wird schwer verletzt.

28.11.2025

Mann wird durch Autoscheibe geschleudert - tödlich verletzt
Unfälle

Mann wird durch Autoscheibe geschleudert - tödlich verletzt

Ein junger Mann prallt mit seinem Auto gegen eine Leitplanke. Die Wucht des Aufpralls hat fatale Folgen.

24.02.2025

Kriminalität

Härteste Strafe für Witwenmorde in Schwäbisch Hall

Eine Serie von Gewaltverbrechen erschüttert die Region Schwäbisch Hall vor rund einem Jahr. Der Täter erhält nun die härteste Strafe, die es im deutschen Strafrecht gibt.

08.12.2023

Ermittlungen

Mann aus Schwäbisch Hall nach Brandenburg entführt

22.03.2023