Unfälle

Linienbus durchbricht Leitplanke bei Erlensee

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, durchbricht ein Linienbus bei Erlensee eine Leitplanke. Zwei Menschen erleiden ein Schleudertrauma, im Schulbus bleibt es bei einem Schrecken.

Verkehrsunfall bei Erlensee: Eine Busfahrerin weicht aus und durchbricht die Leitplanke. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Verkehrsunfall bei Erlensee: Eine Busfahrerin weicht aus und durchbricht die Leitplanke. (Symbolbild)

Erlensee (dpa/lhe) - Wegen eines Verkehrsunfalls auf einer Landstraße bei Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilte, soll eine Autofahrerin sehr abrupt in den Ausfahrtsbereich gewechselt sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei eine Busfahrerin ausgewichen und habe dadurch eine Leitplanke durchbrochen. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin trugen von dem Unfall Schleudertraumata davon, im Linienbus gab es keine Verletzten. Autofahrer müssen wegen der Unfallaufnahme mit Einschränkungen rechnen.

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