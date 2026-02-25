Auto rast mit Tempo 100 über Wiese - und landet im Fluss
Mit hohem Tempo muss er einem Brückenpfeiler ausweichen: Ein junger Mann will testen, wie schnell sein Wagen ist – und verliert die Kontrolle.
Mosbach (dpa/lsw) - Mit mutmaßlich rund 100 Kilometern pro Stunde ist ein 19-Jähriger in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) über eine Wiese gerast und mit seinem Wagen in die Elz gefahren. Das Auto versank bis zum Dach im Wasser, wie die Polizei mitteilte.
Der junge Mann wollte nach Angaben der Polizei am Samstag kurz nach Mitternacht austesten, wie schnell sein Auto fahren kann. Unter einer Brücke beschleunigte er in Richtung eines Verkehrsübungsplatzes. Um den Zusammenstoß mit einem Brückenpfeiler zu vermeiden, lenkte er demnach den Wagen rechts vorbei. Auf einer Wiese verlor er jedoch die Kontrolle und das Auto rutschte weiter, bis es schließlich im Fluss landete.
Der 19-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer konnten sich rechtzeitig aus dem Wagen retten. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Feuerwehr und Abschleppdienst bargen das Fahrzeug.