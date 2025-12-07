Rettungseinsatz

Auto schleudert in Gegenverkehr und verletzt drei Menschen

Ein junger Mann verliert die Kontrolle über sein Auto. Das hat Folgen.

Ein Mann wurde bei dem Unfall in Wagen eingeklemmt. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Ein Mann wurde bei dem Unfall in Wagen eingeklemmt. (Symbolbild)
