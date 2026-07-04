Unfall

Auto stößt gegen Ampelmast - Fahrer schwer verletzt

Ein 22-jähriger Fahrer kommt mit seinem Auto von der Straße ab. Der Wagen stößt gegen einen Ampelmast - und drei Menschen werden verletzt.

Nach einer Kreuzung kollidiert der Wagen eines 22-Jährigen mit einem Ampelmast. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einer Kreuzung kollidiert der Wagen eines 22-Jährigen mit einem Ampelmast. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist in Mannheim mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast gestoßen und schwer verletzt worden. Seine beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. 

Der 22-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich zu schnell gefahren und nach rechts von der Straße abgekommen. Nach einer Kreuzung stieß sein Auto den Angaben nach mit dem Mast zusammen. Nach der Kollision fuhr das Auto weiter und kam erst später im Bereich einer anderen Kreuzung zum Stehen.

Der 22-jährige Fahrer und seine Mitfahrer kamen verletzt in Krankenhäuser. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gibt es Hinweise darauf, dass der Fahrer den Straßenverkehr gefährdet haben könnte. Die Polizei wird deshalb weiter ermitteln.

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