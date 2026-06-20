Verkehr

Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein Autofahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er kommt auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem anderen Wagen zusammen.

Sanitäter bringen den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Sanitäter bringen den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist ein 52 Jahre alter Fahrer schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte zuvor die Kontrolle über seinen Wagen in Offenburg (Ortenaukreis) verloren, vermutlich weil er zu schnell durch eine Kurve gefahren ist, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann geriet dabei am Freitag auf die Gegenspur und prallte dort frontal gegen das Auto des 52-Jährigen. 

Sanitäter brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige sowie zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Hintergründen des Unfalls.

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