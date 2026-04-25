Unfälle

Auto stürzt in Frankfurt von Kaimauer

Fünf Personen werden aus dem Main gerettet und teils schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen ist aus bislang unbekannter Ursache in das Hafenbecken gefahren.

Rettungskräfte sind über mehrere Stunden für die Rettungs- und Bergungsaktion vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Rettungskräfte sind über mehrere Stunden für die Rettungs- und Bergungsaktion vor Ort. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein voll besetztes Auto ist in Frankfurt in den Main gestürzt. Laut Feuerwehr sind die fünf Insassen zum Teil schwer verletzt aus dem Wasser nahe der Lindleystraße geborgen worden. Das Fahrzeug war kurz vor Mitternacht kopfüber von der acht Meter hohen Kaimauer in das Hafenbecken gefallen, wie es hieß. Die Ursache ist bislang unbekannt.

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