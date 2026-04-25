Auto stürzt in Frankfurt von Kaimauer
Fünf Personen werden aus dem Main gerettet und teils schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen ist aus bislang unbekannter Ursache in das Hafenbecken gefahren.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein voll besetztes Auto ist in Frankfurt in den Main gestürzt. Laut Feuerwehr sind die fünf Insassen zum Teil schwer verletzt aus dem Wasser nahe der Lindleystraße geborgen worden. Das Fahrzeug war kurz vor Mitternacht kopfüber von der acht Meter hohen Kaimauer in das Hafenbecken gefallen, wie es hieß. Die Ursache ist bislang unbekannt.