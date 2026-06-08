Auto stürzt in Kiesgrube – Fahrer stirbt im Krankenhaus
Die Ursache für den tödlichen Unfall bei Großenenglis ist noch unklar. Die Polizei untersucht, was genau passiert ist.
Borken (dpa/lhe) - Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist bei Großenenglis (Schwalm-Eder-Kreis) verunglückt und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Kiesgrube gestürzt, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen nach seien keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall an der Landstraße 3223 beteiligt gewesen, hieß es. Was genau zu dem tödlichen Unfall geführt hat, werde nun ermittelt.