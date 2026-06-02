Fahrer gestürzt

Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Beim Abbiegen verliert ein Biker die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzt und kommt in ein Krankenhaus. Wenige Tage später teilt die Polizei traurige Neuigkeiten mit.

Der verletzte Mann starb nach vier Tagen in einem Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der verletzte Mann starb nach vier Tagen in einem Krankenhaus. (Symbolbild)

Gültstein (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben. Der 25-Jährige war bereits vor rund einer Woche verunglückt, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er beim Abbiegen nahe Gültstein (Landkreis Böblingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Möglicherweise sei seine Geschwindigkeit nicht an die Verkehrssituation angepasst gewesen. Daraufhin überfuhr er eine Verkehrsinsel und stürzte. Dabei erlitt der 25-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, denen er vier Tage später im Krankenhaus erlag.

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