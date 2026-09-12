Auto touchiert Rennrad: Mann stürzt und wird schwer verletzt
Ein Autofahrer möchte im Landkreis Ludwigsburg einen Fahrradfahrer überholen. Dabei berührt sein Wagen das Vorderrad des Rennrades - und der 40-jährige Radler stürzt.
Freudental (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in der Nähe von Freudental ist ein Rennradfahrer schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Autofahrer hatte beim Überholen mit seinem Wagen das Vorderrad des Fahrrads touchiert, wie die Polizei mitteilte. Der 40 Jahre alte Radler stürzte und wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall im Landkreis Ludwigsburg passierte bereits am Freitagnachmittag.