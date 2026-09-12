Verkehrsunfall

Auto touchiert Rennrad: Mann stürzt und wird schwer verletzt

Ein Autofahrer möchte im Landkreis Ludwigsburg einen Fahrradfahrer überholen. Dabei berührt sein Wagen das Vorderrad des Rennrades - und der 40-jährige Radler stürzt.

Der Rettungsdienst brachte den Rennradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der Rettungsdienst brachte den Rennradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Freudental (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in der Nähe von Freudental ist ein Rennradfahrer schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Autofahrer hatte beim Überholen mit seinem Wagen das Vorderrad des Fahrrads touchiert, wie die Polizei mitteilte. Der 40 Jahre alte Radler stürzte und wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall im Landkreis Ludwigsburg passierte bereits am Freitagnachmittag.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall beim Überholen: 19-jähriger Motorradfahrer stirbt
Allgäu

Unfall beim Überholen: 19-jähriger Motorradfahrer stirbt

Der 19-Jährige versucht, einem Auto auszuweichen, touchiert es und prallt gegen eine Treppe. Er erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen.

11.04.2026

Mannheim: Fahrradfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto
Unfall

Mannheim: Fahrradfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto

Ein Fahrradfahrer hat beim Überholen in der Mannheimer Innenstadt einen Fußgänger touchiert und ist danach gegen ein geparktes Auto geknallt.

16.09.2025

Auto stürzt Weinberg hinab - Fahrer leicht verletzt
Glück im Unglück

Auto stürzt Weinberg hinab - Fahrer leicht verletzt

Ein 22-Jähriger fährt mit seinem Wagen trotz Verbots auf einen Feldweg. In einer Kurve kommt er von der Straße ab. Er kommt glimpflich davon.

06.03.2025

Unfall

Autofahrer touchiert Elfjährigen auf Fahrrad und flüchtet

In Bad Homburg stürzt ein Junge vom Fahrrad, weil ein Autofahrer ihn beim Überholen streift. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt.

24.08.2024

Verkehrsunfall

Auto fährt Rennradfahrer an: Radler schwer verletzt

07.05.2023