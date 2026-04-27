Auto überschlägt sich – 18-Jährige schwer verletzt
Eine junge Frau verliert auf einer Landstraße im Kreis Gießen die Kontrolle über ihren Wagen. Neben einem Rettungswagen rückt auch ein Hubschrauber aus.
Gießen (dpa/lhe) - Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall im Kreis Gießen schwer verletzt worden. Sie kam auf einer Landstraße zwischen Krofdorf-Gleiberg in Wettenberg und dem Dünsberg am späten Sonntagabend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einer Wiese, wie die Polizei mitteilte. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht beteiligt, der genaue Unfallhergang ist noch ungeklärt.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungshubschrauber landete vor Ort, kam aber nicht zum Transport zum Einsatz. Die Landstraße war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt.