Unfall in Aalen

Auto überschlägt sich - 44.000 Euro Schaden

Ein 21-Jähriger verliert beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen überschlägt sich. War der Fahrer zu schnell unterwegs?

In Aalen überschlug sich ein Auto und wurde stark beschädigt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In Aalen überschlug sich ein Auto und wurde stark beschädigt. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Ein 21-Jähriger hat sich in Aalen mit seinem Auto überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 44.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann war in der Nacht zum Samstag mutmaßlich zu schnell unterwegs, verlor beim Abbiegen die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die Feuerwehr reinigte die mit Betriebsstoffen verschmutzte Fahrbahn.

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