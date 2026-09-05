Unfall

Auto überschlägt sich bei Crash auf der A5

Fünf Kilometer Stau, 50.000 Euro Schaden: Wie ein Fahrfehler auf der Autobahn 5 drei Autos in einen Unfall verwickelt und einen jungen Mann ins Krankenhaus bringt.

Die Autobahn in Richtung Heidelberg wurde voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Autobahn in Richtung Heidelberg wurde voll gesperrt. (Symbolbild)

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat sich mit seinem Wagen bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) überschlagen. Ein über fünf Kilometer langer Stau behinderte den Verkehr in Richtung Heidelberg während der Rettungsarbeiten, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam es am Morgen zu einem Unfall zwischen drei Autos. Ein 18 Jahre alter Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen soll laut Angaben eines Polizeisprechers den vor ihm fahrenden Wagen eines 69-Jährigen übersehen haben und aufgefahren sein. Durch den Zusammenstoß wurde auch ein 23 Jahre alter Autofahrer auf dem mittleren Fahrstreifen getroffen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, geriet mit seinem Wagen ins Schleudern und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme, die Bergungsarbeiten und die Reinigung musste die A5 in Richtung Heidelberg zunächst voll gesperrt werden. Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Verkehr auf zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeileiten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
A5 bei St. Leon-Rot nach Laster-Unfall gesperrt
Verkehrsunfall

A5 bei St. Leon-Rot nach Laster-Unfall gesperrt

Nach einem Unfall wird die Autobahn 5 in Richtung Heidelberg voll gesperrt. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

25.08.2026

Heidelberg: Medizinischer Notfall auf A656 - Autobahn gesperrt
Blaulicht

Heidelberg: Medizinischer Notfall auf A656 - Autobahn gesperrt

Mehrere Notrufe sorgten am Mittwochabend für Alarm auf der A656. Rettungskräfte rückten aus, die Autobahn wurde zeitweise gesperrt.

05.06.2026

Sankt Leon-Rot: Größerer Unfall mit drei Autos auf A5
Update

Sankt Leon-Rot: Größerer Unfall mit drei Autos auf A5

Drei Fahrzeuge waren an einem Auffahrunfall auf der A5 bei Sankt Leon-Rot beteiligt. Eine Spur war zwischenzeitlich gesperrt.

28.03.2026

Heidelberg: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich in Böschung 
Polizei

Heidelberg: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich in Böschung 

Ein Autofahrer hat in Heidelberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mit dem Wagen überschlagen. Der junge Mann hatte Glück im Unglück.

26.01.2026

Auto überschlägt sich mehrfach - Mann schwer verletzt
Unfall im Rhein-Neckar-Kreis

Auto überschlägt sich mehrfach - Mann schwer verletzt

In der Nacht kommt es zu einem Unfall - dabei überschlägt sich ein Auto im Kreis Rhein-Neckar-Kreis mehrmals. Kurze Zeit später wird ein Mann in ein Krankenhaus gebracht.

16.08.2025