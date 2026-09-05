Auto überschlägt sich bei Crash auf der A5
Fünf Kilometer Stau, 50.000 Euro Schaden: Wie ein Fahrfehler auf der Autobahn 5 drei Autos in einen Unfall verwickelt und einen jungen Mann ins Krankenhaus bringt.
Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat sich mit seinem Wagen bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) überschlagen. Ein über fünf Kilometer langer Stau behinderte den Verkehr in Richtung Heidelberg während der Rettungsarbeiten, wie die Polizei mitteilte.
Demnach kam es am Morgen zu einem Unfall zwischen drei Autos. Ein 18 Jahre alter Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen soll laut Angaben eines Polizeisprechers den vor ihm fahrenden Wagen eines 69-Jährigen übersehen haben und aufgefahren sein. Durch den Zusammenstoß wurde auch ein 23 Jahre alter Autofahrer auf dem mittleren Fahrstreifen getroffen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, geriet mit seinem Wagen ins Schleudern und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme, die Bergungsarbeiten und die Reinigung musste die A5 in Richtung Heidelberg zunächst voll gesperrt werden. Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Verkehr auf zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeileiten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.