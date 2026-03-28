Sperrungen möglich

Sankt Leon-Rot: Größerer Unfall auf A5 Richtung Heidelberg

Rettungskräfte sind derzeit auf der A5 bei Sankt Leon-Rot im Einsatz. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen kommen.

Auf der A5 kam es zu einem Verkehrsunfall (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Auf der A5 kam es zu einem Verkehrsunfall (Symbolbild).

Sankt Leon-Rot. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstag zu einem größeren Verkehrsunfall auf der A5 ausgerückt. Laut Polizeimeldung sind in Höhe Sankt Leon-Rot in Fahrtrichtung Heidelberg mehrere Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild der Unfallbeteiligten liegen derzeit noch keine Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Es wird nachberichtet. (sig)

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