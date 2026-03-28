Verkehr

Unfall auf A5 bei St. Leon-Rot – Einsatzkräfte vor Ort

Mehrere Fahrzeuge krachen auf der A5 zusammen. Laut Polizei kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Neben der Polizei sei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Neben der Polizei sei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort. (Symbolbild)

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Feuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst seien in Fahrtrichtung Heidelberg im Einsatz, teilte die Polizei mit. 

Über den Unfallhergang sowie der Anzahl der Verletzten war zunächst nichts bekannt. Aufgrund der laufenden Maßnahmen der Einsatzkräfte könne es zu Behinderungen des Verkehrs sowie kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen.

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