Sieben Verletzte bei Auffahrunfall an Stauende

Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn 7 sind vier Menschen schwer verletzt worden. Zudem gab es drei Leichtverletzte. In den Unfall kurz vor der Anschlussstelle Untereisesheim (Landkreis Heilbronn) waren am Nachmittag insgesamt fünf Autos verwickelt, wie die Polizei mitteilte.

In Fahrtrichtung Nürnberg sei ein 49-Jähriger mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto einer 47-Jährigen aufgefahren, das auf das Stauende zugerollt war. Das Fahrzeug der Frau überschlug sich durch den Aufprall und blieb auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt.

Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers touchierte dann ein auf der rechten Spur rollendes Auto - und fuhr auf ein weiteres Fahrzeug auf. Dieses wurde dadurch auf den Wagen davor geschoben. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt, die Fahrerin und der Fahrer dieser beiden anderen Autos ebenfalls. Ein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.