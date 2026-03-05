Fahrtrichtung Basel

Kilometerlanger Stau auf der A5 wegen Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall bei Ettenheim staute sich der Verkehr auf der A5 Richtung Basel auf etwa sieben Kilometer. Zwei Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Kleintransporter ist in ein Stauende gekracht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ettenheim (dpa/lsw) - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Ettenheim (Ortenaukreis) hat sich ein kilometerlanger Stau in Fahrtrichtung Basel gebildet. Ein Kleintransporter war an einem Stauende in einen Lastwagen gekracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Kleintransporter schob den Lastwagen auf einen weiteren Sattelzug auf.

Impressum

Die Fahrer des Kleintransporters und des Lastwagens erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, blieb aber ungenutzt. Auf der betroffenen Fahrbahn Richtung Basel wurde am Mittag eine Fahrspur wieder freigegeben. Die Staulänge betrug etwa sieben Kilometer.

