Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A5

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist die Autobahn 5 bei Sankt Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis in Richtung Karlsruhe teilweise wieder für den Verkehr freigegeben. Zuvor war die Strecke zeitweise gesperrt worden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind noch Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gab, ist weiter unklar.