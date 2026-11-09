Auto überschlägt sich: Drei Verletzte bei Unfall auf A6
Bei einem Spurwechsel auf der A6 bei Mannheim stoßen zwei Autos zusammen. Ein Fahrzeug überschlägt sich. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.
Mannheim (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 6 bei Mannheim sind drei Menschen verletzt worden. Ein Wagen habe sich nach der Kollision überschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Wie schwer die Verletzungen der drei Insassen sind, war zunächst unklar.
Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Autofahrer zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim in Fahrtrichtung Frankfurt vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er laut Polizei offenbar ein dort fahrendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin das zweite Fahrzeug ins Schleudern geriet und sich überschlug. Weitere Angaben zum Unfall lagen zunächst nicht vor.