Tödlicher Unfall

Nach Kollision auf der A44: Beifahrerin tödlich verletzt

Ein Wagen prallt gegen einen Baum und überschlägt sich - für eine Frau hat dies tödliche Folgen. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Beim Fahrbahnwechsel stoßen zwei Autos aufeinander. Foto: Jens Büttner/dpa
Beim Fahrbahnwechsel stoßen zwei Autos aufeinander.

Schauenburg (dpa/lhe) - Bei dem Zusammenstoß von zwei Wagen auf der Autobahn 44 nahe Schauenburg ist eine Frau tödlich verletzt worden. Noch an der Unfallstelle sei die 59-Jährige gestorben, teilte die Polizei in Kassel mit. 

Die Frau saß am Vormittag als Beifahrerin in einem Wagen, der beim Spurwechsel mit einem anderen Auto zusammenstieß. Ihr Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der 65-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Wegen Unfallaufnahme und Bergung war in Richtung Dortmund bis zum Mittag zeitweise nur ein Fahrstreifen frei.

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