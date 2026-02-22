Unfall

Auto überschlägt sich - Kleinkind schwer verletzt

Mit dem Auto kommt eine Familie von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlägt sich. Ein dreijähriger Junge wird schwer verletzt.

Das dreijährige Kind kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Das dreijährige Kind kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Friedewald/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 ist im Landkreis Hersfeld-Rotenburg eine fünfköpfige Familie verletzt worden, darunter ein dreijähriger Junge. Er sei mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die anderen Familienmitglieder - die Mutter, zwei weitere Jungen im Alter von sechs und 15 Jahren sowie der Großvater - erlitten demnach leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. 

Die Mutter der Jungen war laut der Mitteilung am Sonntagmorgen mit ihrem Auto zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke gefahren. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Autobahn musste an der Unfallstelle in Richtung Westen rund zwei Stunden lang gesperrt werden. Für den Einsatz des Rettungshubschraubers wurde auch die Strecke Richtung Osten etwa eine halbe Stunde lang gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Warum es zu dem Unfall kam, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst nicht sagen.

