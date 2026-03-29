Notfälle

Auto überschlägt sich mehrfach – 24-Jähriger schwer verletzt

Ein Auto fliegt durch die Luft, der Fahrer wird schwer verletzt – was ist passiert?

Ein Rettungshubschrauber landete nahe der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Rettungshubschrauber landete nahe der Unfallstelle. (Symbolbild)

Aitrach (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 96 im Kreis Ravensburg hat sich ein Mann mehrfach mit seinem Wagen überschlagen und schwere Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige sei am Samstag aus bislang unklaren Gründen bei Aitrach mit dem Auto nach rechts abgekommen, teilte die Polizei mit. Infolge des Aufpralls gegen die Leitplanke habe sich sein Fahrzeug dreimal überschlagen.

Etwa 150 Meter weiter sei es im Grünstreifen auf dem Dach liegengeblieben, hieß es. Rettungskräfte flogen den Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Sein Wagen hat einen Totalschaden.

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