Unfall in Schwaben

Auto überschlägt sich und landet in Maisfeld

Ein Auto kommt auf der A7 von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach. Vier Mitglieder einer Familie werden verletzt.

Ein Wagen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach in einem Maisfeld neben der A7 liegen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Ein Wagen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach in einem Maisfeld neben der A7 liegen. (Symbolbild)

Woringen (dpa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 im schwäbischen Landkreis Unterallgäu sind vier Mitglieder einer Familie verletzt worden. Eine Person erlitt einen Knochenbruch und musste stationär im Krankenhaus bleiben, wie die Polizei mitteilte. Drei Leichtverletzte konnten die Kliniken bereits wieder verlassen.

Der mit fünf Menschen besetzte Wagen war am Morgen nahe Woringen in Richtung Füssen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 50 Jahre alte Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen die Schutzplanke und einen Wildschutzzaun, überschlug sich mehrfach und blieb nach etwa 90 Metern auf dem Dach in einem Maisfeld liegen.

Der Fahrer, seine Frau und die drei Kinder im Alter von 17, 20 und 22 Jahren konnten den Wagen selbstständig verlassen - wer von ihnen den Bruch erlitt, wer leicht verletzt wurde und wer als einziges unverletzt blieb, ging aus den Angaben nicht hervor. Neben Rettungskräften und einem Rettungshubschrauber waren die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz. 

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Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung zeitweise gesperrt. In Richtung Süden bildete sich ein Stau. An dem Auto entstand Totalschaden.

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