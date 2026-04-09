Ludwigsburg

Auto von Lieferdienstfahrer durchbricht Hecke

Beim Wiedereinsteigen ins Fahrzeug passiert es: Der Fahrer verletzt sich schwer, als sein Wagen eine Hecke durchbricht.

Der Lieferdienstfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Lieferdienstfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Lieferdienstfahrer ist in Ludwigsburg mit seinem Auto verunglückt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 62-Jährige hatte ein Essen ausgeliefert und sei beim Wiedereinsteigen in sein Elektrofahrzeug versehentlich direkt aufs Gaspedal getreten, teilte die Polizei mit. Das Auto beschleunigte dann unkontrolliert stark, der Fahrer hielt sich am Lenkrad fest. Das Fahrzeug durchbrach eine Hecke, rammte einen Absperrpfosten und kam auf einem Fußweg zum Stillstand. Der 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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