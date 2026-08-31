Unfälle auf A5

Autobahn 5 nach weiterem Unfall wieder gesperrt

Die Autobahn 5 bei Weinheim war in Richtung Heidelberg über Stunden voll gesperrt. Nachdem der Unfallort geräumt war, gab es einen weiteren Crash. Welche Ausweichmöglichkeiten die Polizei empfiehlt.

Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)

Weinheim/Dossenheim (dpa/lsw) - Die Autobahn 5 Richtung Heidelberg ist zwischen Ladenburg und Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gesperrt. Ein Fahrzeug geriet dort in Brand, teilte die Polizei mit. 

Zuvor war die A5 zwischen Heidelberg und dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Heidelberg über mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Ein Lastwagen war auf einen auf dem Standstreifen stehenden Anhänger mit einer Gefahrenhinweistafel geprallt. Dadurch geriet der Anhänger auf den linken Fahrstreifen und ein nachfolgender Lkw fuhr frontal in den Anhänger. Beide Lkw-Fahrer wurden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Die Polizei empfiehlt, am Kreuz Heidelberg über die Autobahn 656 auf die Autobahn 6 auszuweichen. Von Frankfurt kommend sollen Autofahrer auf die Autobahn 659 ausweichen. Die parallel zur A5 verlaufende Bundesstraße 3 dürfte an ihre Kapazitätsgrenze geraten, hieß es.

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