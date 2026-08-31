Autobahn 5 nach weiterem Unfall wieder gesperrt

Weinheim/Dossenheim (dpa/lsw) - Die Autobahn 5 Richtung Heidelberg ist zwischen Ladenburg und Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gesperrt. Ein Fahrzeug geriet dort in Brand, teilte die Polizei mit.



Zuvor war die A5 zwischen Heidelberg und dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Heidelberg über mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Ein Lastwagen war auf einen auf dem Standstreifen stehenden Anhänger mit einer Gefahrenhinweistafel geprallt. Dadurch geriet der Anhänger auf den linken Fahrstreifen und ein nachfolgender Lkw fuhr frontal in den Anhänger. Beide Lkw-Fahrer wurden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.