Verkehr

Autobahn 6 ab Crailsheim am Abend gesperrt

Achtung, Staugefahr: Die A6 zwischen Crailsheim und Kirchberg wird am Abend voll gesperrt. Ortskundige sollten den Bereich umfahren.

Wegen eines Schwertransports wird die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Wegen eines Schwertransports wird die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. (Symbolbild)

Crailsheim (dpa/lsw) - Autofahrer müssen auf der Autobahn 6 in Hohenlohe mit Beeinträchtigungen rechnen: Die Autobahn wird ab 20.00 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg (Kreis Schwäbisch Hall) voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Dienstagmorgen um circa 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilt. 

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An beiden Anschlussstellen kann so lange nicht auf die A6 in Richtung Heilbronn aufgefahren werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Crailsheim ausgeleitet. Die Bedarfsumleitungen U40 und U42 bis zur möglichen Wiederauffahrt auf die A6 an der Anschlussstelle Ilshofen/Wolpertshausen sind ausgeschildert. Ortskundige sollen den betroffenen Streckenabschnitt umfahren.

Grund ist ein Großraum- und Schwertransport, der von der Polizei zu einer Rastanlage bei Crailsheim begleitet wird.

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