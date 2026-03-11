Verkehr

Böschungsrutsch: Spur auf Autobahn 6 gesperrt

Dauerregen sorgt für Ärger: Auf der A6 im Hohenlohekreis ist eine Spur dicht. Wer Zeit sparen will, umfährt die Baustelle.

Die Autobahn GmbH rechnet mit Einschränkungen auf der A6. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Autobahn GmbH rechnet mit Einschränkungen auf der A6. (Symbolbild)

Öhringen/Neuenstein (dpa/lsw) - Wegen eines Böschungsrutsches ist eine Spur der Autobahn 6 im Hohenlohekreis gesperrt. Konkret handelt es sich um die rechte Spur zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen in Fahrtrichtung Heilbronn, wie die Pressestelle der Autobahn GmbH mitteilte. Zudem ist die Geschwindigkeit in dem Bereich auf 80 km/h begrenzt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Durch den Dauerregen sei die Böschung abgerutscht, weswegen der Fahrstreifen nicht mehr sicher sei. Zusätzlich dazu müsse die seitliche Lärmschutzwand erneuert werden. Die Sanierungen sollen den Angaben zufolge mehrere Wochen andauern. Ortskundige werden gebeten, den Streckenabschnitt zu umfahren.

In den folgenden Tagen kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut regnen. Bereits am Mittwochabend wird Niederschlag erwartet. Auch für den Donnerstag und Freitag wird vereinzelt Regen vorhergesagt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nur eine Spur frei auf A6 – Geduld gefragt Richtung Nürnberg
Verkehrsbehinderung

Nur eine Spur frei auf A6 – Geduld gefragt Richtung Nürnberg

Wer am Wochenende Richtung Nürnberg unterwegs ist, braucht auf der A6 starke Nerven. Nach einem Böschungsrutsch ist dort nur eine Spur frei. Wo genau sich Autofahrer gedulden müssen.

27.02.2026

Fahrer im Sekundenschlaf? Lkw stürzt Böschung hinab
Unfall auf A96

Fahrer im Sekundenschlaf? Lkw stürzt Böschung hinab

Ein Lkw stürzt bei Achberg eine Böschung hinab – der Fahrer wird leicht verletzt. Was die Polizei über den mutmaßlichen Sekundenschlaf und die Folgen auf der A96 berichtet.

11.10.2025

Auto rutscht Böschung hinunter - Bahngleise teils gesperrt
Böschung runtergefahren

Auto rutscht Böschung hinunter - Bahngleise teils gesperrt

Ein junger Mann verliert auf einer Bundesstraße im hessischen Wetteraukreis die Kontrolle über sein Auto. Das hat auch Folgen für den Bahnverkehr.

01.10.2024

Straße wegen Böschungsrutsch halbseitig gesperrt
Schriesheim-Ursenbach

Straße wegen Böschungsrutsch halbseitig gesperrt

Der Streckenabschnitt zwischen dem Knoten L 596a/L596 und Schriesheim-Ursenbach muss nach einem Böschungsrutsch halbseitig gesperrt werden.

05.07.2024

Autobahn in Mittelhessen ab Freitag gesperrt
Verkehr

Autobahn in Mittelhessen ab Freitag gesperrt

Die Umbauten am Wetzlarer Kreuz werfen ihre Schatten voraus: Bis Montag werden vorbereitende Arbeiten durchgeführt.

18.04.2024