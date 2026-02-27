Verkehrsbehinderung

Nur eine Spur frei auf A6 – Geduld gefragt Richtung Nürnberg

Wer am Wochenende Richtung Nürnberg unterwegs ist, braucht auf der A6 starke Nerven. Nach einem Böschungsrutsch ist dort nur eine Spur frei. Wo genau sich Autofahrer gedulden müssen.

Weil eine Böschung rutscht, muss die Autobahn 6 gesichert werden. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa
Weil eine Böschung rutscht, muss die Autobahn 6 gesichert werden. (Symbolfoto)

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Noch über das Wochenende müssen sich Autofahrer auf einem Abschnitt der Autobahn 6 wegen eines Böschungsrutsches in Geduld üben. Laut der Autobahn GmbH ist eine Böschung zu nahe an die Fahrbahn der Autobahn geraten und wird gesichert. 

Auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg komme es deswegen seit Donnerstagabend zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und einem Parkplatz vor der Kochertalbrücke in Braunsbach zu Einschränkungen. Der Böschungsrutsch werde derzeit von der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest gesichert. Der Abschnitt ist knapp elf Kilometer lang.

Aus Sicherheitsgründen darf in Fahrtrichtung Nürnberg nur ein Fahrstreifen befahren werden. Die Geschwindigkeit wurde auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich das ganze Wochenende andauern.
Um Staus zu verringern, sollten Ortskundige den Streckenabschnitt umfahren.

