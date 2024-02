Schwertransporter verliert schweres Betonteil auf Autobahn

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Schwertransporter hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn 3 bei Wiesbaden ein 18 Tonnen schweres Betonteil verloren. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Es handle sich um ein vier mal fünf Meter großes Fertigteil einer Zisterne, das wahrscheinlich nicht ausreichend gesichert war. Als der Lkw zwischen Wallau und Wiesbaden-Breckenheim bremste, rutschte es aus der Sicherung, fiel auf die Fahrbahn und blockierte so den Standstreifen sowie einen Teil der rechten Fahrspur. Der Verkehr staute sich in Richtung Frankfurt auf einer Länge von über zehn Kilometern, die Dauer der Bergungsarbeiten war zunächst unklar.