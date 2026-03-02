Autobahn 8 bei Pforzheim in beide Richtungen gesperrt
Auf der Autobahn 8 bei Pforzheim verrutscht die Ladung eines Sattelzuges. Danach staut sich der Verkehr kilometerlang. Denn für die Bergung muss die A8 gesperrt werden. Wie lange dauern die Arbeiten?
Pforzheim (dpa/lsw) - Die Autobahn 8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. In der Baustelle bei Pforzheim seien Stahlplatten auf einem Sattelzug verrutscht, sagte ein Polizeisprecher. Dieser sei dadurch nicht mehr fahrbereit. Die Ladung müsse umgeladen werden - und dazu benötige man im Baustellenbereich alle Fahrbahnen.
Die Bergungsarbeiten sind den Angaben nach in vollem Gange. Die Autobahn sei gegen 18.00 Uhr gesperrt worden, die Bergung könnte mehrere Stunden dauern. Für Autofahrer sind die Beeinträchtigungen laut dem Polizeisprecher erheblich: In Richtung Stuttgart staue sich der Verkehr auf einer Länge von rund fünf Kilometern, in Richtung Karlsruhe seien es etwa sieben Kilometer.
An der Enztalquerung wird die Autobahn 8 aktuell auf sechs Spuren erweitert. Die Baustelle zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd war vergangenes Jahr einer der Stau-Hotspots in Baden-Württemberg. Der Ausbau soll nach derzeitigem Stand bis Ende 2027 abgeschlossen sein.