Autobahn 8 bei Pforzheim in beide Richtungen gesperrt

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Autobahn 8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. In der Baustelle bei Pforzheim seien Stahlplatten auf einem Sattelzug verrutscht, sagte ein Polizeisprecher. Dieser sei dadurch nicht mehr fahrbereit. Die Ladung müsse umgeladen werden - und dazu benötige man im Baustellenbereich alle Fahrbahnen.

Die Bergungsarbeiten sind den Angaben nach in vollem Gange. Die Autobahn sei gegen 18.00 Uhr gesperrt worden, die Bergung könnte mehrere Stunden dauern. Für Autofahrer sind die Beeinträchtigungen laut dem Polizeisprecher erheblich: In Richtung Stuttgart staue sich der Verkehr auf einer Länge von rund fünf Kilometern, in Richtung Karlsruhe seien es etwa sieben Kilometer.