Autobahn in Hessen wegen Wassermassen gesperrt

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Durch heftige Regenfälle ist die Autobahn 7 zwischen Bad Hersfeld und Homberg Efze wegen Überschwemmungen für Stunden gesperrt worden. Über die Fahrbahnen habe sich Schlamm ergossen und das Wasser habe teils bis zu 50 Zentimeter hoch gestanden, teilte die Polizei in Fulda am Sonntag mit. Ab Samstagabend seien zunächst beide Fahrtrichtungen auf der Nord-Süd-Achse nicht passierbar gewesen. Gegen 23.00 Uhr sei dann die Autobahn in Richtung Süden wieder freigegeben worden, Richtung Norden erst am Sonntag um 3.00 Uhr. Auch im Raum Alsfeld seien Straßen wegen Starkregens überflutet worden.