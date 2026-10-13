Brände

Autobatterie brennt im Keller: Haus unbewohnbar

Weil eine Autobatterie in Flammen aufgeht, müssen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in den Steinauer Stadtteil Marjoß ausrücken. Drei Bewohner kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Nach dem Brand wird der Schaden auf 100.000 Euro geschätzt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Nach dem Brand wird der Schaden auf 100.000 Euro geschätzt. (Symbolbild)

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein Brand im Keller eines Wohnhauses in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war dort am Morgen eine Autobatterie in Brand geraten. 

Die drei anwesenden Bewohner konnten das Haus im Stadtteil Marjoß demnach rechtzeitig verlassen. Zur weiteren medizinischen Untersuchung seien sie dennoch in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100.000 Euro. Das Haus ist den Angaben zufolge bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

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