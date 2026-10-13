Autobatterie brennt im Keller: Haus unbewohnbar

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein Brand im Keller eines Wohnhauses in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war dort am Morgen eine Autobatterie in Brand geraten.

Die drei anwesenden Bewohner konnten das Haus im Stadtteil Marjoß demnach rechtzeitig verlassen. Zur weiteren medizinischen Untersuchung seien sie dennoch in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100.000 Euro. Das Haus ist den Angaben zufolge bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.